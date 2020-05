Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un pacte avec le Stade Rennais ? Camavinga répond !

Publié le 8 mai 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 8 mai 2020 à 8h33

Eduardo Camavinga est revenu sur les questions relatives à son avenir et a également évoqué un possible accord avec le Stade Rennais pour rester une saison supplémentaire en cas de qualification en Ligue des champions.

En terminant troisième du championnat de France, le Stade Rennais a obtenu le droit de disputer la prochaine Ligue des champions. Et pour disputer cette compétition européenne, Julien Stéphan compte garder ses meilleurs joueurs dont Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain (17 ans) ne cesse d’affoler l’Europe et figure sur les tablettes de nombreux clubs. Parmi eux le Real Madrid, le Milan AC ou encore le Borussia Dortmund comme le 10 Sport vous l’a annoncé le 17 avril dernier. Le club espagnol semble en pôle sur ce dossier, mais un accord pourrait chambouler l’avenir d’Eduardo Camavinga. L’Equipe annonçait le 23 avril dernier que l’ancien président du Stade Rennais Olivier Létang avait conclu un accord avec le clan du joueur afin de rester en Bretagne en cas de qualification en Ligue des champions. Autrement dit, le milieu de terrain pourrait porter le maillot rennais une saison supplémentaire et ainsi répondre négativement aux appels du Real Madrid.

«S’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, je serais forcément au courant»