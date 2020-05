Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce de Valère Germain sur son avenir !

Publié le 8 mai 2020 à 7h30 par T.M.

Alors que l’OM disputera la prochaine édition de la Ligue des Champions, Valère Germain entend bien faire partie de cette aventure.

Depuis le début de la saison, l’OM version André Villas-Boas impressionne. D’excellents résultats qui ont été récompensés par un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Mais le club phocéen doit se préparer en conséquence et ainsi attirer de nouveaux joueurs afin d’apporter d’autres solutions à André Villas-Boas. Devant, il est notamment question d’un intérêt pour M’Baye Niang, qui viendrait alors épauler Dario Benedetto, chose que n’a pas réussi à faire Valère Germain. De quoi sceller l’avenir de l’attaquant français à l’OM ? Le principal intéressé a en tout cas les idées claires.

« Je serai là »