Mercato - OM : La «très belle idée» de Zubizarreta pour cet été !

Publié le 8 mai 2020 à 4h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi, seul spécialiste du poste au sein de l'effectif d'André Villas-Boas, l'OM se penche sur la situation de Dimitrios Giannoulis (24 ans). Et visiblement, ce serait une belle affaire.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille sera de dénicher un latéral gauche. Et pour cause Jordan Amavi, de retour à un bon niveau depuis l'arrivée d'André Villas-Boas, est le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif phocéen. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta, qui doit composer avec les moyens limités de l'OM, aurait activé plusieurs pistes dont celle menant à Dimitrios Giannoulis (24 ans) international grec qui évolue au PAOK Salonique. Et visiblement, le club marseillais aurait flairé le bon coup.

Dimitrios Giannoulis la belle affaire ?