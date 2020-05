Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Zubizarreta se voit conseiller deux joueurs au Brésil !

Publié le 8 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Cet été, l'Olympique de Marseille devra réussir un recrutement cohérent à bas coût. Une situation délicate et qui va pousser Andoni Zubizarreta à dénicher de belles affaires. Et le directeur sportif de l'OM se voit conseiller deux joueurs au Brésil.

En quête d'un latéral gauche afin de venir concurrencer Jordan Amavi, seul spécialiste du poste au sein de l'effectif d'André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille devra toutefois se montrer inventifs afin de se renforcer. Et pour cause, les finances du club phocéen sont dans le rouge, contraignant Andoni Zubizarreta à flaire la bonne affaire. Dans cette optique, Le Phocéen a contacté Dominique Baillif, journaliste de Sambafoot , qui glisse le nom de deux latéraux gauches qui pourraient convenir à l'OM.

Caio Henrique et Matias Viña, les bonnes idées ?