Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprise à prévoir dans ce dossier chaud du moment ?

Publié le 7 mai 2020 à 21h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir la situation se compliquer pour Miralem Pjanic, milieu de la Juventus.

Le prochain gros coup de Leonardo, ça pourrait être lui. Miralem Pjanic plait beaucoup au sein du Paris Saint-Germain et, selon nos informations, un premier contact a été noué avec son entourage. Il faut dire que le Bosnien n’est plus intouchable à la Juventus. Depuis le début de l’année 2020 il a perdu sa place de titulaire au profit de Rodrigo Bentancur et les Bianconeri songeraient à l’utiliser pour boucler une opération de taille cet été. Il y a celle autour de Mauro Icardi avec le PSG, mais également celle avec le FC Barcelone, autour d’Arthur Melo.

Pjanic peut débloquer le mercato de la Juve, mais...