Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta idéalement placé pour cette pépite coréenne !

Publié le 7 mai 2020 à 16h45 par T.M.

Selon les dernières informations, l’OM aurait décidé de se pencher sur Lee Kang-In. Et le joueur de Valence pourrait bel et bien atterrir sur la Canebière cet été.

A la recherche de bons plans pour renforcer l’OM pour la saison prochaine, Andoni Zubizarreta aurait actuellement des vues du côté de Valence. En effet, ce mercredi, L’Equipe a assuré que le club phocéen avait coché le nom de Lee Kang-In. A 19 ans, le Coréen évolue actuellement du côté de Valence, mais pourrait bien venir chercher du temps de jeu à l’OM la saison prochaine afin de parfaire sa progression. Zubizarreta pourrait donc tenir sa première recrue en la personne de Lee Kang-In. Et la tendance a d’ailleurs été confirmée ces dernières heures en Espagne.

L’OM en pole !