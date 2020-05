Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La doublure d'Amavi dénichée... pour 0€ ?

Publié le 8 mai 2020 à 3h45 par A.M.

A la recherche d'un nouveau latéral gauche afin de jouer les doublures de Jordan Amavi, l'OM prospecte afin de dénicher la perle rare. Mais si le club phocéen tenait déjà le joueur idéal pour assumer ce rôle ?

Contraint de dénicher un nouveau latéral gauche afin de venir concurrencer Jordan Amavi seul spécialiste du poste, Andoni Zubizarreta sera en quête d'un renfort à bas coût afin de respecter les contraintes liées à la situations financières de l'OM. Avec la participation à la Ligue des Champions et l'enchaînement des matches, le club phocéen aura besoin d'une doublure solide qui pourrait bien être Christopher Rocchia (22 ans). Formé à l'OM, le jeune latéral vient d'enchaîner deux prêts successifs convaincants à Sochaux.

Rocchia prochaine doublure d'Amavi ?