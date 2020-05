Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Camavinga… Zidane va se retrouver dos au mur !

Publié le 7 mai 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 7 mai 2020 à 20h47

Pour cet été, Zinedine Zidane aimerait témoigner d’un renfort dans l’entrejeu du Real Madrid. Et alors que la porte semblerait peu à peu se fermer pour Paul Pogba, Eduardo Camavinga pourrait snober le Real Madrid s’il venait à suivre le conseil de son entraîneur Julien Stéphan.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a tout simplement impressionné cette saison avec le Stade Rennais. Le milieu de terrain est sans contestation possible la grande révélation du championnat. Le Français est certes contractuellement lié à Rennes jusqu’en juin 2022, cependant, sa cote est telle sur le marché qu’un départ n’est absolument pas à exclure cet été. Gardant un oeil avisé sur les grands talents de demain, le Real Madrid a coché son nom dans sa short-list. Cependant, le Real Madrid de Zinedine Zidane n’est pas le seul club à avoir des vues sur le talentueux Camavinga. Bien au contraire.

Camavinga dans la cour des grands !

Au fil de la saison, à l’instar de sa popularité, le nombre de clubs intéressés par le profil d’Eduardo Camavinga a considérablement grimpé. Liverpool, le PSG, Manchester City ou encore le FC Barcelone se seraient penchés sur ce dossier. Le 10 Sport vous a annoncé en exclusivité le 18 avril qu’en plus du Real Madrid et du Milan AC, le Borussia Dortmund est une destination probable pour le jeune milieu de terrain du Stade Rennais qui pourrait ainsi marcher sur les traces d’Ousmane Dembélé en quittant la Bretagne pour la Ruhr avant d’exploser chez un cador européen. L’option BvB aurait tout pour plaire à Camavinga, dont l’avenir reste flou, le joueur n’ayant pas encore tranché pour la suite des opérations. Et au coeur de cette flopée d'équipes intéressées par ses talents il y a… Rennes ! Le club qui l’a formé et révélé aux yeux du grand public n’a pas l’intention de le laisser filer, conscient de ses qualités et de sa grande marge de progression.

Après Pogba, Zidane doit-il s’attendre à une désillusion pour Camavinga ?