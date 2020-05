Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une clause de sortie «spéciale Real Madrid» pour Mbappé ?

Publié le 7 mai 2020 à 18h45 par La rédaction

Selon certains médias espagnols, Kylian Mbappe serait prêt à discuter d’une prolongation à Paris, mais avec comme condition l’ajout d’une clause de sortie « spéciale Real ». Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol AS a apporté de nouvelles révélations sur le dossier Kylian Mbappe. Selon AS , compte tenu des incertitudes financières liées à la crise sanitaire actuelle, qui pourrait compromettre la capacité d’investissement du Real Madrid, l’attaquant français envisagerait d’accepter d’ouvrir une négociation avec le PSG pour prolonger son contrat. Mais selon AS , Mbappe aurait placé certaines conditions préalables, comme le fait d’inscrire une clause lui permettant de rejoindre le Real Madrid à un prix déterminé. Condition non négociable selon le media espagnol.

Un accord très peu probable dans ce cadre

Cette évolution du dossier Mbappe est-elle susceptible de prendre une tournure concrète ? Une prolongation de l’attaquant français devient-elle alors envisageable ? A l’analyse, cela paraît peu probable car le Paris Saint-Germain acceptera difficilement de prolonger le contrat de Mbappe, avec une augmentation de salaire conséquente à la clé, s’il n’a pas la garantie dans le même temps de sécuriser sa situation dans l’effectif. Un seul élément pourrait éventuellement convaincre Paris : que le prix fixé dans la clause de sortie « spéciale Real » soit élevée, par exemple autour de 200 millions d’euros. Mais alors c’est le Real Madrid, qui est forcément alerté en temps réel de la situation, qui pourrait mettre le hola et inciter Mbappe à repousser une prolongation dans ces conditions…