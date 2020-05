Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : C’est fini entre Ndombele et Mourinho, mais quelle sera la suite ?

Publié le 7 mai 2020 à 17h30 par T.M.

L’été dernier, Tanguy Ndombele a franchi un grand cap dans sa carrière en rejoignant Tottenham. Toutefois, la première année a été compliquée pour le Français, qui s’est notamment retrouvé dans le collimateur de José Mourinho. Et après un an seulement, le divorce pourrait être prononcé.

Peu habitué à lâcher de grosses sommes sur le marché des transferts, Tottenham avait tout de même fait un énorme effort l’été dernier. En effet, les Spurs avaient devancé tout le monde pour Tanguy Ndombele, lâchant 60M€ à l’OL pour rafler la mise. En Angleterre, le Français comptait passer un nouveau cap afin d’exploser un peu plus sur le plan personnel, mais aussi asseoir sa place dans le groupe de Didier Deschamps. Toutefois, entre le rêve et la réalité, il y a souvent plus qu’un pas et Ndombele s’en est bien rendu compte pour sa première saison en Angleterre. Que ce soit sous les ordres de Mauricio Pochettino ou de José Mourinho, le milieu de terrain français à éprouvé les plus grandes difficultés à s’adapter à ce nouveau football. Un bilan clairement pas à son avantage et qui a par conséquent jeté un froid sur l’avenir de Tanguy Ndombele. Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait que ce possible divorce était bien une réalité. Une vente cet été ne serait donc pas à exclure, Tottenham ne voulant pas perdre d’argent.

Voilà c’est fini !

Pour Tanguy Ndombele, l’aventure à Tottenham pourrait ne durer qu’un an donc. Et selon les derniers échos, le départ se précise plus que jamais pour l’international français. Ainsi, c’est Bleacher Report qui vient jeter ce froid sur l’avenir de Ndombele. Au sein du club londonien, on douterait sérieusement à propos de l’attitude de l’ancien Lyonnais. Un détail qui n’avait d’ailleurs pas manqué de faire réagir José Mourinho au cours de la saison, n’hésitant pas remonter les bretelles de son joueur publiquement. Désormais, ces doutes seraient donc partagés par l’entièreté du staff de Tottenham. De quoi pousser le club de Daniel Levy à prendre une terrible décision. Cet été, les portes seront ouvertes pour une vente de Ndombele. Toutefois, le joueur de 23 ans ne sera pas vendu à n’importe quel prix puisque Tottenham voudrait au moins récupérer son investissement initial dans cette opération, à savoir 60M€.

Le Barça est là, mais il n’est pas seul...