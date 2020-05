Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris va-t-il aller sur Ndombele ?

Publié le 7 mai 2020 à 4h10 par La rédaction

En Angleterre, on affirme que le PSG est arrivé sur le dossier Ndombele. Que faut-il en penser ? Analyse.

Certains médias anglais annoncent aujourd’hui que le Paris Saint-Germain aurait pris une position ferme sur le dossier Tanguy Ndombele, qui pourrait ne pas être conservé par José Mourinho à Tottenham la saison prochaine. Mais Paris pourrait affronter une lourde concurrence sur cette piste, sachant que Barcelone et le Real Madrid surveillerait également le dossier avec la plus attention. Que faut-il en penser ?

Son coût cadre-t-il avec la stratégie du club ?

S’il est clair que le PSG cherche un renfort à ce poste, le profil de Ndombele ne cadre pas tout à fait avec la stratégie de Leonardo, qui à moins d’une opportunité XXL sur un gros dossier comme Pogba, privilégiera les pistes représentant un excellent rapport qualité-prix afin de garder la capacité d’investissement du club sur les prolongations du duo Neymar-Mbappe. Le prix de Ndombele ne cadre pas avec ce plan de vol. Des dossiers comme celui de Tiemoué Bakayoko, qui s’est plutôt bien relancé à l’AS Monaco cette saison et qui est beaucoup moins onéreux en transfert, semblent plus cadrer.