Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Déjà un coup dur pour le successeur annoncé de Ruffier ?

Publié le 6 mai 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que l’ASSE s’intéresse à Jérome Prior pour compenser un éventuel départ de Stéphane Ruffier, la concurrence serait rude sur ce dossier.

En conflit avec son entraineur Claude Puel qui l’a mis à l’écart, Stéphane Ruffier pourrait bien quitter l’ASSE si le coach stéphanois venait à rester en fonction la saison prochaine. Pour ne pas être pris de court et parer à toute éventualité, l’ASSE se serait mis à la recherche d’un possible remplaçant de son gardien numéro 1. Le club ciblerait Jérome Prior, mais la piste menant au gardien de VAFC pourrait bien être compliquée.

Nîmes et Angers prêts à concurrencer l’ASSE pour Prior