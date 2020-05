Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec ce crack italien ?

Publié le 6 mai 2020 à 22h45 par D.M.

Président de la Fiorentina, Rocco Commisso a indiqué que le club pourrait laisser filer Federico Chiesa lors du prochain mercato. Une bonne nouvelle pour le PSG qui serait intéressé par son profil.

Leonardo voudrait renforcer son secteur offensif et comme souvent, le directeur sportif du PSG se tourne vers l’Italie pour tenter de dénicher la perle rare. Son regard se serait posé sur la Fiorentina où les qualités de Federico Chiesa lui auraient tapé dans l’œil à en croire la presse transalpine. Toutefois, le PSG aura fort à faire sur ce dossier puisque l’Inter semblerait être le mieux placé. Selon Calciomercato.com , la formation italienne serait prête à formuler une offre de 45M€ pour tenter de recruter Federico Chiesa. La Fiorentina, quant à elle serait prête à se séparer de son joueur pourtant sous contrat jusqu’en 2022 comme l'a confié le président du club Rocco Commisso.

« Nous pourrions perdre un joueur comme Chiesa »