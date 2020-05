Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie saoudite... Ces révélations XXL sur la vente du club !

Publié le 6 mai 2020 à 21h15 par B.C. mis à jour le 6 mai 2020 à 21h18

Ce mardi, le portail italien TMW a annoncé qu'un homme d'affaires saoudien de 65 ans, al-Walid Bin Talal, était intéressé par le rachat de l'OM. Cependant, la réalité serait bien différente.

Le possible rachat de l'OM est un sujet qui fait beaucoup réagir les supporters phocéens. Il faut dire que depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'Olympique de Marseille peine à se montrer flamboyant malgré les efforts de son investisseur et se retrouve même aujourd'hui dans le rouge financièrement. Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Molina assurait alors que l'Américain avait décidé de mettre en vente l'OM, et les rumeurs concernant l'avenir du club sont nombreuses depuis. Ce mardi, Tutto Mercato Web a notamment expliqué qu'un homme d'affaires saoudien, al-Walid Bin Talal, souhaitait prendre la succession de Frank McCourt, et que des discussions seraient déjà bien avancées en interne. Une opération qui se chiffrerait à 250M€. Interrogé sur le sujet dans un live sur Twitch , Manu Lonjon explique de son côté que cela n'est pas près d'arriver compte tenu de la situation d'Al-Walid Bin Talal dans son pays.

« De ce que je sais moi, c'est faux. Quand j’ai demandé, on m'a dit que c'était impossible »