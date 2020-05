Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Antero Henrique, Beckenbauer... Un projet ambitieux pour oublier McCourt ?

Publié le 5 mai 2020 à 18h30 par T.M.

Malgré les récents démentis de Jacques-Henri Eyraud, il semblerait qu’une vente de l’OM soit bien une réalité. En coulisse, cela s’activerait à ce sujet.

En 2016, Frank McCourt rachetait l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. L’homme d’affaires américain avait d’ailleurs de grandes ambitions pour le club phocéen. Pour cela, il avait annoncé vouloir investir 200M€. Un montant qui est aujourd’hui plus important, mais le problème est que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pire encore, la situation financière n’est clairement pas bonne. Avec un déficit de près de 100M€, l’OM est plus que jamais dans le rouge. Une situation qui fait dire à certains que McCourt pourrait rapidement laisser sa place à la tête de l’OM et ainsi revendre le club. Une vérité que Jacques-Henri Eyraud n’a cessé de démentir dernièrement. Pourtant, cette passation de pouvoir sur les bords de la Canebière pourrait rapidement être une réalité.

Le successeur de McCourt sera...

Avec les finances actuelles de l’OM, la question est de savoir qui pourrait bien racheter le club à Frank McCourt. Et à en croire les informations de TMW , le prochain homme fort du club phocéen pourrait bien se nommer al-Walid Bin Talal. Déjà intéressé par le rachat de l’OM en 2014, le magnat saoudien pourrait enfin arriver à ses fins et prendre la succession de McCourt. D’ailleurs, comme le précise le média italien, en coulisse, les discussions seraient très avancées pour cette vente du club. Si les hommes forts de l’OM ont donc ainsi souhaité démentir cette possible vente de l’Américain, la réalité serait bien différente. Pour ce qui est du prix, l’opération est annoncée à 250M€. Cela commencerait donc à prendre forme...

Antero Henrique, le prochain homme fort de l’OM ?