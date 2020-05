Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tiémoué Bakayoko pourrait jouer un vilain tour à Leonardo

Publié le 6 mai 2020 à 22h15 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo a coché le nom de Tiémoué Bakayoko. Problème, le PSG ne serait pas la priorité du Français.

A l’approche du mercato estival, la priorité de Leonardo semble claire : recruter un nouveau milieu de terrain au PSG. Voulant apporter plus d’impact physique, le directeur sportif multiplierait les pistes à l’instar de Wilfred Ndidi, Thomas Partey, ou encore Tiémoué Bakayoko, actuellement prêté par Chelsea à l’AS Monaco. Le 10 Sport vous avait ainsi révélé l’intérêt de Leonardo pour l’international français qui ne devrait pas être conserver par le club de la Principauté, qui dispose d’une option d’achat, et pour qui Chelsea ouvrirait la porte. Une aubaine pour le PSG ?

Bakayoko a une préférence