Mercato - PSG : Tanguy Ndombele destiné… au PSG ?

Publié le 6 mai 2020 à 14h15 par Th.B.

Natif de la région parisienne, Tanguy Ndombele aurait été admiratif du PSG au cours de sa jeunesse et selon la presse britannique finirait par signer au sein du club de la capitale.

Après une première saison plutôt mitigée à Tottenham, Tanguy Ndombele s’est attiré les foudres de José Mourinho à deux reprises. Cependant, le 10 Sport vous a révélé en exclusivité le 18 avril dernier que The Special One comptait toujours sur son milieu de terrain pour la saison prochaine, malgré les rumeurs de départ. Toujours selon nos informations, Tottenham ne ferme pas la porte à un transfert de Ndombele à l’intersaison, à condition de recevoir une offre supérieure à l’investissement des Spurs l’été dernier, à savoir 60M€.

Ndombele prévoirait de signer au PSG, mais pas pour le moment