Mercato : Pogba, Mbappé, Kane... Le coronavirus révolutionne le mercato !

Publié le 7 mai 2020 à 16h30 par A.C.

Le mercato estival qui se profile devrait être riche en rebondissements. Cela pourrait notamment concerner les grands dossiers du moment, fortement impactés par la crise sanitaire actuelle.

Le football vit au ralenti. La plupart des compétitions sont à l’arrêt à cause de la pandémie du coronavirus et les joueurs confinés, comme la grande partie de la population mondiale. Les choses semblent toutefois changer, avec plusieurs pays qui se disent ouverts à une reprise et l’UEFA qui envisage déjà des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, pour le début du mois d’août. Pourtant, les traces laissées par le COVID-19 ne vont pas être si faciles à effacer. Notamment en ce qui concerne l’économie du football. Les clubs ont en effet perdu énormément d’argent avec l’arrêt des compétitions et certains sont même dans une situation critique. A quoi faut-il donc s’attendre pour le mercato estival ? Les spécialistes assurent que les grosses dépenses seraient d’ores et déjà à exclure. Les clubs devraient plutôt favoriser des échanges de joueurs d’une valeur équivalente, afin de perdre le moins d’argent dans la transaction. La valeur des joueurs a pourtant chuté, ces dernières semaines. Le cabinet KPMG a en effet récemment estimé que la valeur des joueurs de football aurait baissé de 20%, en moyenne, à cause des répercussions du COVID-19.

La situation de Mbappé ne rassure pas le PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , cela pourrait notamment concerner Kylian Mbappé et Neymar. Le champion du monde du Paris Saint-Germain n’est toujours pas ouvert à une prolongation, selon nos informations... et la concurrence grandit de jour en jour. Les dirigeants du Real Madrid n’ont en effet jamais mis de côté Mbappé, depuis que ce dernier a éconduit leurs avances à l’été 2017, pour rejoindre le PSG. L'autre menace viendrait de Liverpool. Nous vous avons récemment fait part de l’intérêt prononcé de Jürgen Klopp pour Mbappé, vous révélant les contacts avec le père du joueur, ainsi qu’avec le joueur lui-même. Si la situation ne se décante pas, les choses pourraient devenir encore plus compliquées pour le PSG. De son côté, Neymar a vu son prix chuter de 21,7% d’après le cabinet et cela arrangerait bien le FC Barcelone, désormais prêt à boucler son retour pour 140M€.

