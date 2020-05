Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eric Abidal prépare un gros coup de balai au Barça !

Publié le 7 mai 2020 à 15h00 par H.G.

En quête de liquidités pour mener à bien ses projets de recrutement cet été, le FC Barcelone commencerait d’ores et déjà à travailler sur les départs de certains de ses joueurs. Deux d’entre eux feraient même d’ores et déjà l’objet de discussions.

Au vu des nombreuses carences affichées par son effectif cette saison, le FC Barcelone a pris la décision de profondément le renouveler lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, ce projet intervient au même moment où le Barça est en proie à des difficultés financières, qui se sont en plus accentuées après l’impact économique de la crise sanitaire du COVID-19. Par conséquent, afin de parvenir à concrétiser ses plans, les Blaugrana n’auront pas d’autre choix que de vendre massivement cet été. Et visiblement, le FC Barcelone travaillerait bien en amont et aurait déjà commencé à lancer sur certaines ventes.

Des discussions avec l’AS Roma pour Junior Firpo et Todibo