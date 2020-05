Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan colossal du Real Madrid avec Kylian Mbappé prend forme !

Publié le 7 mai 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier

Le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé, qui verrait d’un très bon œil la perspective de rejoindre les Merengue de son côté. Ce mariage annoncé de longue date semble petit à petit être en train de se dessiner, et cela en dépit du fait que l’international français devrait rester au PSG la saison prochaine selon toute vraisemblance.

Arrivé au PSG à l’été 2017 peu de temps après Neymar, Kylian Mbappé a radicalement changé de statut en trois ans. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français, l’attaquant âgé de 21 ans est désormais vu comme l’un des meilleurs attaquants de la planète, et cela tout particulièrement depuis le sacre de l’Equipe de France à la Coupe du Monde 2018. Naturellement, ce changement de statut de l’ancien joueur de l’AS Monaco est allé de paire avec un intérêt encore plus fort des grands clubs européens à son égard. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Liverpool et Jürgen Klopp sont tombés sous le charme de Kylian Mbappé et rêveraient de le voir évoluer du côté d’Anfield. Néanmoins, l’hypothèse qu'il rejoigne les Reds est peu probable à cause d’une autre grande écurie européenne : le Real Madrid. Le club entraîné par Zinedine Zidane rêve de longue date d’attirer le génie du football français pour faire de lui la tête de gondole de son projet. Déjà intéressés par son profil du temps où il évoluait à l’AS Monaco, les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu n’ont aucunement abandonné leur projet de voir l’international français venir garnir leurs rangs lorsque Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le PSG, bien au contraire. Le club de la capitale espagnole prévoyait même de passer à l’offensive prochainement, alors que la fin de contrat du meilleur buteur de Ligue 1 en 2019/2020 sonnera le 30 juin 2021.

Une stratégie initiale perturbée par la crise du COVID-19

Comme l’a expliqué le quotidien madrilène AS ce jeudi, Florentino Perez n’a qu’un seul rêve : celui de voir Kylian Mbappé revêtir la tunique madrilène dans le Santiago Bernabeu rénové qui sera finalisé en 2022. Cela permettrait d’envoyer un signal fort à l’Europe, montrant qu’une nouvelle ère s’est ouverte au Real Madrid. Par conséquent, la Casa Blanca avait à l’origine prévu d’arracher le Français au PSG à l’été 2021, profitant du fait qu’il n’ait plus qu’une seule année de contrat dans la capitale française pour le recruter à un prix raisonnable. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité le 22 mars dernier, Kylian Mbappé n’est pas pressé de prolonger son contrat à Paris, lui et son clan n’ayant de cesse de faire la sourde oreille à toutes les relances des dirigeants parisiens à ce sujet. Et tout porte à croire que l’ancien monégasque aurait poursuivi cette stratégie encore un an, puisque le média espagnol explique qu’il semblait déterminé à repousser successivement toutes les offres de rénovation de son contrat transmises par Leonardo. Le plan de l’offensive pour 2021 aurait donc été bien ficelé… à un détail près. Comme tout le monde, ni le Real Madrid, ni Kylian Mbappé n’ont vu arriver la crise sanitaire du COVID-19. Celle-ci a conduit tous les clubs européens, y compris les Madrilènes, à faire face à de lourdes pertes financières du fait de la suspension de leurs activités. Cette situation aurait alors conduit la stratégie initialement prévue par le Parisien être remise en question. Pour autant, le Real Madrid n’aurait pas fait une croix sur Kylian Mbappé, loin s’en faut même.

Mbappé prêt à prolonger… pour mieux partir ?