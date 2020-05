Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba-Zidane, bis repetita pour cet été !

Publié le 7 mai 2020 à 19h30 par T.M.

Pour son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane avait fait de Paul Pogba sa grosse priorité du recrutement l’été dernier. Finalement, l’entraîneur du Real Madrid n’a pu avoir gain de cause et l’issue pourrait encore être la même pour cet été.

Zinedine Zidane avait demandé des garanties pour faire son retour sur le banc du Real Madrid, notamment pour ce qui est du recrutement. Et le Français a été écouté par son président, Florentino Pérez puisque pas moins de 300M€ ont été dépensés l’été dernier pour amorcer le grand lifting de l’effectif merengue. Zidane a ainsi accueilli ses priorités (il avait réclamé Eden Hazard ou encore Ferland Mendy), mais seulement en partie. En effet, l’objectif numéro 1 était Paul Pogba, qui n’avait d’ailleurs pas caché ses envies d’ailleurs et son souhait donc de quitter Manchester United. Tous les astres semblaient donc alignés pour que les deux Français travaillent ensemble. Problème, les Red Devils ont été intransigeants et les demandes ont empêché Florentino Pérez de réaliser le souhait de Zidane. Mais cette idée d’attirer Paul Pogba continuerait d’habiter l’entraîneur merengue. De plus, le champion du monde 2018 n’ayant plus un an de contrat, les portes pourraient être grande ouvertes pour un départ.

Encore un échec pour Zidane ?

Avec cette ouverture dans le dossier Paul Pogba, Zinedine Zidane pourrait donc enfin avoir gain de cause, alors qu’un intérêt de la Juventus et du PSG a également été évoqué pour le joueur de Manchester United. Toutefois, à en croire Bleacher Report , le dossier Pogba pourrait connaitre à nouveau la même issue. Alors que tout le monde s’attendait à voir le Français quitter Old Trafford, cela ne devrait pas être le cas. Au sein de la direction mancunienne, on estimerait qu’il y aurait de très faibles chances de recevoir les 115M€ espérés compte tenu de la crise liée au coronavirus. Il serait donc impossible de s’offrir Pogba cet été, qui pourrait donc rester encore une année à Manchester United, où on considèrerait que cette nouvelle chance pourrait bien être la bonne. Ce n’est donc pas cet été encore que Zinedine Zidane attirera son compatriote. Et alors que le premier échec avait causé certaines tensions entre le technicien merengue et Florentino Perez, la cassure pourrait donc se rouvrir.

Tout sur Camavinga ?

A la recherche de renfort au milieu de terrain, Zinedine Zidane pourrait bien devoir faire une croix sur Paul Pogba. Un échec qui pourrait alors ouvrir la voie à une arrivée d’Eduardo Camavinga. Depuis plusieurs semaines, le joueur de Rennes fait l’unanimité au sein de la Casa Blanca, où on le perçoit comme le successeur de Casemiro. A 17 ans, le Français pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière, qui est sur une pente ascendante ces derniers mois. A défaut de Pogba, Zidane pourrait donc accueillir Camavinga, à moins qu’il n’opte pour un autre nom sur sa liste où figurent N’Golo Kanté, Boubakary Soumaré et Adrien Tchouameni.