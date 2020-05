Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta s’engage dans une bataille à 10M€ !

Publié le 7 mai 2020 à 18h15 par T.M.

Pour préparer la Ligue des Champions, l’OM doit se renforcer numériquement. Et pour cela, Andoni Zubizarreta regarderait du côté de l’Ecosse.

Cette saison, André Villas-Boas a réalisé des miracles à l’OM, d’autant plus qu’il avait un effectif très court et peu de solutions. Si le Portugais était au courant d’où il mettait les pieds en arrivant sur la Canebière, pour la saison prochaine, cela ne devrait pas suffire. En effet, avec la Ligue des Champions, l’OM doit se renforcer numériquement. Une tâche confiée à Andoni Zubizarreta, qui doit toutefois faire avec des moyens limités. Néanmoins, les pistes commencent à se multiplier. Alors que le dossier Lee Kang-In prendrait de l’ampleur, un nouveau dossier de Zubizarreta mènerait désormais vers l’Ecosse et les Glasgow Rangers.

L’OM s’attaque à Kamara !