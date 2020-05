Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauricio Pochettino est tout tracé…

Publié le 7 mai 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Un temps dans les petits papiers du PSG avant que le club ne décide de continuer avec Thomas Tuchel pour la saison prochaine, Mauricio Pochettino se rapproche beaucoup de Newcastle et figure tout en haut de la liste prioritaire des dirigeants des Magpies.

Remercié par la direction de Tottenham en novembre dernier puis remplacé dans la foulée par José Mourinho, Mauricio Pochettino est depuis sans club. Sa cote n’a cependant pas baissé et il a été lié aux plus grands clubs européens. Le Real Madrid l’aurait même démarché par le biais de Florentino Pérez en personne. D’après The Independent , le président du club merengue aurait ces dernières semaines demandé au technicien argentin de l’avertir des éventuelles offres dont il allait disposer en marge du mercato estival. De son côté, le PSG se serait également montré attentif à sa situation en mars dernier selon Marca , moment où Thomas Tuchel était sur la sellette. Cependant, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 5 mai, Tuchel est bien parti pour honorer sa dernière année de contrat avec le PSG. À cause du contexte financier actuel et de l’incertitude autour du mercato, Leonardo a choisi de compter sur l’entraîneur allemand qui devrait s’asseoir sur le banc parisien la saison prochaine à moins d’un énorme rebondissement. Quelles solutions se présentent à Mauricio Pochettino désormais ?

Tottenham un jour, mais quelle destination pour demain ?

À l’occasion d’un entretien accordé à BT Sport récemment, Mauricio Pochettino ouvrait déjà la porte à un retour à Tottenham. Le technicien argentin évoquait un manque de titres et une volonté de terminer le travail commencé en remportant un trophée avec les Spurs qui n’en ont pas remporté depuis 2008. Néanmoins, un retour à Tottenham ne devrait pas prendre forme ni à court ni à moyen terme. D’après Guillem Balague, journaliste pour SPORT , le plan initial de Mauricio Pochettino était de patienter qu’un top club vienne toquer à sa porte pour s’attacher ses services. Des formations comme le PSG, le Bayern Munich, Manchester United ou encore le Real Madrid feraient tourner la tête de l’Argentin. Mais l’intérêt soudain de Newcastle redistribuerait les cartes.

Newcastle pour se relancer