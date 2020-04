Foot - Mercato

Mercato : Quand Mauricio Pochettino ouvre la porte à… Tottenham !

Publié le 30 avril 2020 à 8h50 par La rédaction mis à jour le 30 avril 2020 à 8h52

Remercié par la direction des Spurs en novembre dernier, Mauricio Pochettino est actuellement sans club et se voit déjà revenir à Tottenham pour finir ce qu’il a commencé avec le club londonien.