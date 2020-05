Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Paris prêt à continuer avec Tuchel ?

Publié le 5 mai 2020 à 19h30 par Alexis Bernard

Même si son contrat court jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel n’était pas certain de résister à l’été 2020. Mais selon nos dernières informations, la tendance serait en train de s’inverser.

Thomas Tuchel n’est pas un choix de Leonardo. Et c’est là c’est premier et principal défaut. Comme révélé par le10sport.com, au moment de négocier son retour au PSG, le Brésilien a sondé Doha pour savoir s’il pouvait envisager un changement de coach, ce à quoi les Qataris ont répondu par la négative, convaincus de la méthode Tuchel après sa première saison à Paris, malgré le faux-pas de Manchester United. Mais Leonardo reste Leonardo et dans un coin de sa tête, la volonté d’installer un nouvel entraîneur à Paris ne l’a visiblement jamais quittée. Comme nous l’avons révélé le 16 décembre dernier, le directeur sportif parisien a échangé avec Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin. Ensemble, ils auraient évoqué une possible collaboration à Paris, Allegri souhaitant revenir sur le devant de la scène à l’été 2020. En toute fin d’année dernière, Leonardo a également passé un coup de téléphone à Jurgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, pour prendre la température. L’Allemand a rapidement éconduit le Parisien, indiquant qu’il n’envisageait pas du tout un départ à court ou moyen terme car il se sentait extrêmement bien à Liverpool. Plus récemment, c’est Simone Inzaghi (Lazio Rome) qui aurait été approché. D’après nos sources, le projet parisien ne le tente pas pour le moment.

Parti pour rester ?

Si Leonardo s’est activé en coulisses pour avancer sur plusieurs pistes, c’est bien parce que la possibilité d’un départ de Thomas Tuchel était réelle. En fonction du parcours du PSG en Ligue des Champions, le sort de l’Allemand aurait pu être jeté. Il aurait été, par exemple, impossible de le voir rester en poste après une élimination en huitième de finale contre le Borussia Dortmund. Leonardo aurait donc eu tout loisir de pouvoir placer un entraîneur de son choix. Mais le contexte actuel, et l’incertitude sur l’issue de cette saison 2019-2020 (sur la scène européenne puisque la Ligue 1 est elle terminée), toutes les cartes sont rabattues. Et selon nos informations, la tendance tourne à l’avantage d’un scénario où Thomas Tuchel est toujours sur le banc parisien la saison prochaine.



Du côté des hautes sphères du PSG, c’est en tout cas le scénario le plus probable à l’heure où nous écrivons ces lignes. L’idée d’un départ de Thomas Tuchel s’éloigne, d’autant plus après la qualification contre le Borussia Dortmund et les événements qui ont suivi ce match retour, au Parc des Princes. De l’avis de bons nombres d’acteur du club, ce match a marqué les esprits au sein du groupe et redonner beaucoup de crédit à Thomas Tuchel, parfois très critiqué, jusqu’au sein même de son vestiaire. Sous contrat jusqu’en 2021, le technicien allemand pourrait ainsi aller au bout de son aventure parisienne et conserver la confiance d’un club qui le croit en capacité d’aller chercher un sacre européen. Courtisé par le Bayern Munich pendant plusieurs mois, Thomas Tuchel a écouté les dirigeants bavarois et s’est même vu proposer un contrat longue durée. Si un retour en Bundesliga par la plus grande des portes qui soit avait de quoi le tenter, Tuchel a bel et bien refusé l’offre, déterminé à aller au bout de son challenge parisien. Sauf si la Ligue des Champions reprend ses droits et que les données du problème changent encore d’ici la fin de la saison, Thomas Tuchel a aujourd’hui beaucoup de chances d’être sur le banc en 2020-2021. Avec Neymar et Mbappé à ses côtés.