Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Jurgen Klopp approché par le PSG !

Publié le 28 décembre 2019 à 17h30 par Alexis Bernard

Le PSG prépare secrètement la succession de Thomas Tuchel. Et après avoir pris contact avec Massimiliano Allegri, c’est au tour de Jurgen Klopp d’avoir été sollicité par Paris. Révélations.