Mercato - PSG : Un transfert record pour Ter Stegen ?

Publié le 28 décembre 2019 à 13h45 par J.-G.D.

En concurrence avec le PSG et la Juventus pour Marc-André ter Stegen, le Bayern Munich disposerait d’un plan pour le gardien du FC Barcelone.

Le PSG pourrait prendre un accent allemand l’été prochain. C’est du moins ce que nous révèle Mundo Deportivo ce samedi. Le quotidien catalan explique que le club de la capitale aurait pris le pouls auprès de Marc-André ter Stegen à propos d’un éventuel départ du FC Barcelone. Le profil de l’international allemand plairait donc à Leonardo, mais rien ne sera simple dans ce dossier. La Juventus et le Bayern Munich seraient sur les rangs afin de récupérer le portier du Barça lors du mercato estival. Et les Bavarois feront tout leur possible pour contrecarrer les plans du PSG.

Plus de 100M€ du Bayern Munich pour Ter Stegen ?