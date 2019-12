Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Leonardo mis à mal... par Rabiot ?

Publié le 28 décembre 2019 à 10h15 par A.C.

Adrien Rabiot, ancien du Paris Saint-Germain désormais à la Juventus, pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo.

Revenu cet été, Leonardo préparerait un très gros coup pour le Paris Saint-Germain. La presse catalane a en effet annoncé que le directeur sportif du PSG s'est renseigné auprès de Marc-André Ter Stegen ainsi que de son entourage, concernant la possibilité de le voir quitter le FC Barcelone. Considéré comme l'un des tout meilleurs portiers au monde actuellement, l'Allemand est lié au Barça jusqu'en 2022.

La Juve prête à sacrifier Dybala et Rabiot pour Ter Stegen