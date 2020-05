Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau message de Thomas Meunier sur son avenir !

Publié le 5 mai 2020 à 18h15 par T.M.

Alors que Thomas Meunier ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, le joueur du PSG a réaffirmé son envie pour la suite de sa carrière.

A 28 ans, Thomas Meunier fait partie de ces joueurs du PSG en fin de contrat. D’ici quelques semaines, le Belge pourrait donc prochainement se retrouver libre, à moi s qu’il ne prolonger. Et alors que Leonardo se serait rapproché de Thiago Silva ou Eric Maxim Choupo-Moting pour leur faire signer un nouveau contrat, cela ne serait pas encore le cas de Meunier. Le flou entoure donc l’avenir du latéral droit, annoncé dans le viseur de Tottenham et Dortmund. Pourtant, sa priorité est bien de rester au PSG et il l’a fait savoir... encore une fois.

« C’est l’ambition... »