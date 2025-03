PSG : Jackpot à 808M€ !

Amadou Diawara

L'UEFA a publié son rapport annuel de 2024. Et visiblement, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a touché le pactole. En effet, les revenus de l'écurie parisienne ont atteint les 808M€. Si les recettes de la billetterie sont estimées à 168M€ environ, les revenus commerciaux du PSG avoisinent les 376M€.

Le 30 juin 2011, le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension. En effet, le club de la capitale a été racheté par QSI, qui a nommé Nasser Al-Khelaïfi en tant que président.

PSG : 168M€ de recettes billetterie

Pour honorer son slogan « rêvons plus grand », le PSG de Nasser Al-Khelaïfi n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, le club rouge et bleu a cassé sa tirelire pour s'offrir les plus grandes stars de la planète. Le PSG ayant notamment déboursé 222M€ pour recruter Neymar et 180M€ pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Et son travail sur la durée a porté ses fruits.

PSG : 376M€ de revenus commerciaux

D'après le rapport annuel de l'UEFA, le PSG a touché le pactole en 2024. En effet, les revenus de l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi sont de l'ordre de 808M€. Les recettes de la billetterie étant passées de 115M€ à 168M€ en cinq ans, tandis que les revenus commerciaux avoisinent les 376M€.