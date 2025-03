Mercato - OM : Un « top joueur » a signé !

La rédaction

Arrivé à l’OM cet été pour remplacer Pau Lopez, Geronimo Rulli ne faisait pas office de top recrue. Recruté contre seulement 4 M€ à l’Ajax, le gardien argentin réalise une saison exceptionnelle et est l’un des hommes forts de l’OM cette année. Des performances de haut vol qui ont déjà fait de lui l’un des chouchous du Stade Vélodrome. Le portier de l’OM était en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match face à Lens. L’occasion pour son coach, Roberto De Zerbi, de revenir sur son incroyable année à l’OM.

Geronimo Rulli, un «top joueur»

«C’est un garçon formidable, un véritable top joueur. Les Argentins, je pense, ont une vraie avance sur cet aspect-là. Ils sont capables de gérer la pression, et plus elle est forte, plus elle les transcende. C’est vraiment un joueur taillé pour l’OM, et pour moi aussi. Il réalise une grande saison, et c’est totalement mérité. Il travaille toujours avec sérieux, en donnant le meilleur de lui-même, pas seulement le samedi ou le dimanche en match, mais tout le temps.» a déclaré le coach de l’OM en conférence de presse.

«Je suis très heureux ici»

Une grande forme que Geronimo Rulli explique facilement en conférence de presse. Pour lui, tout est dû à l’environnement dans lequel il évolue :

«Moi, je suis très heureux ici. Je le dis toujours : quand on est heureux et à l’aise quelque part, tout devient plus simple. Cela facilite les choses et permet que tout se passe bien, et c’est exactement mon cas. Je viens d’un endroit où je n’étais peut-être pas aussi à l’aise. Aujourd’hui, je me sens vraiment bien, et je pense que cette différence se voit chaque jour.»