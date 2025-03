PSG : Un transfert historique est programmé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services de Désiré Doué. Grâce à différents bonus négociés avec le club parisien, le Stade Rennais pourrait encaisser près de 20M€ supplémentaires grâce à ce transfert. Dans un tel scénario, les Bretons battrons leur record sur une vente après Jérémy Doku.

Tombé sous le charme de Désiré Doué, le PSG a fait le nécessaire pour l'arracher au Stade Rennais. En effet, le club de la capitale a dépensé environ 50M€ lors du dernier mercato estival pour boucler la signature du crack de 19 ans.

D'après les indiscrétions de Ouest-France, la vente de Désiré Doué est actuellement la plus élevée pour un joueur formé au Stade Rennais, et la deuxième si on compte tous les joueurs passés chez le club breton. En effet, Jérémy Doku a été transféré à Manchester City pour une somme proche de 65M€ lors de l'été 2023.

Toujours selon Ouest-France, le transfert de Désiré Doué pourrait finalement couter plus cher que celui de Jérémy Doku. En effet, le PSG et le Stade Rennais auraient négocié 20M€ de bonus supplémentaires pour cette opération. Des bonus conditionnés par le temps de jeu, les performances individuelles, collectives et les trophées notamment. Près de la moitié de cette somme dépendrait de facteurs faciles à atteindre, tandis que le reste sera versé si des critères difficiles, dont un sacre en Ligue des Champions, sont remplis. Affaire à suivre...