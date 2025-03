PSG : Transfert à 50M€, une offre est partie

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG avait déboursé environ 90M€ pour s’offrir Randal Kolo Muani. Malgré le prix de son transfert, le Français ne s’est jamais imposé à Paris et il a rejoint la Juventus de Turin cet hiver afin de relancer sa carrière. Cela se passe bien pour l’attaquant et la Vieille Dame envisage d’ailleurs de le conserver. Une offre de 50M€ aurait d’ailleurs été envoyée aux dirigeants parisiens.

Après une très bonne saison à l’Eintracht Francfort en 2022, Randal Kolo Muani disposait de nombreux prétendants. Le Français a vécu un mercato estival très animé et il a finalement fait le choix de revenir en France contre un chèque d’environ 90M€. L’attaquant a rejoint le PSG et, malheureusement, il n’a pas réussi à s’imposer, mais il ne regrette rien, comme il l’a confié à la Repubblica. « Un Français au PSG, qui coûte aussi 90 millions d’euros, a une pression énorme et tout le monde n’est pas capable de la gérer. Je n’y suis pas parvenu. J’ai eu des opportunités et je n’en ai pas profité. Cela fait mal au cœur, mais je le redis : c’est le football, je ne regrette rien. »

Kolo Muani a rejoint Turin cet hiver

Aujourd’hui à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani semble avoir trouvé un cadre plus propice à son épanouissement. Depuis cet hiver, le joueur prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSG impressionne en Serie A. Auteur de certains gestes de classe, il a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises, tout en distillant une passe décisive. Des statistiques qui auraient d’ailleurs convaincu les dirigeants turinois de le conserver plus longtemps.

La Juventus propose 50M€ au PSG

D’après les informations du Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Juventus de Turin, serait déjà en négociations avec le PSG pour Randal Kolo Muani. Le dirigeant turinois aurait d’ailleurs formulé une nouvelle offre de prêt gratuit ou peu onéreux pour la saison prochaine. L’opération comprendrait une obligation d’achat facilement atteignable et qui garantirait entre 45 et 50M€ au champion de France. Reste à voir si Paris acceptera l’offre de la Vieille Dame et notamment une grosse perte financière pour un joueur acheté 90M€ à l’été 2023.