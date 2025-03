L'OM annonce l'arrivée d'un «champion absolu» ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Roberto De Zerbi a de grands espoirs pour Amine Gouiri. L’entraîneur de l’OM voit des similitudes entre l’international algérien et Gonzalo Higuain, qu’il considère comme un « champion absolu ». Le technicien italien est persuadé que le transfuge du Stade Rennais a toutes les qualités pour atteindre le niveau de l’ancien attaquant du Real Madrid.

« Il me rappelle Higuain. » Il y a deux semaines, Roberto De Zerbi avait évoqué les similitudes qu’il voit entre Gonzalo Higuain et Amine Gouiri, arrivé cet hiver à l’OM en provenance du Stade Rennais. Une comparaison sur laquelle le technicien italien a de nouveau été interrogé ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception du RC Lens.

«C'est quelque chose que j'aimerais qu'il devienne»

« C'est quelque chose que j'aimerais qu'il devienne. Évidemment, il n'est que le reflet de lui-même. Higuain est un champion absolu, tandis que Gouiri est un très bon joueur, mais il reste encore à ce niveau. Ce qu'il faut, c'est qu'il conserve ses qualités en dehors de la surface tout en ajoutant davantage d'agressivité et d'envie lorsqu'il conclut une action », a déclaré Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par Le Phocéen.

«Il peut devenir un footballeur exemplaire pour l'OM»

« Selon moi, il s'agit en grande partie d'une question mentale. Il doit bien tirer, il voit les buts et a toujours marqué beaucoup, que ce soit à Nice ou à Rennes », a ajouté Roberto De Zerbi, persuadé qu’Amine Gouiri a tout ce qu’il faut pour devenir un grand attaquant à l’OM : « Il jouait à un poste différent, et aujourd'hui, il porte le numéro 9 de l'OM. Être le 9 de l'OM, c'est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité : il doit marquer et faire bouger le match. Je pense que c'est un bon joueur, une personne intègre, et qu'il peut devenir un footballeur exemplaire pour l'OM. »