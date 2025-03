Un grand buteur transféré à l’OM, il confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a frappé fort durant le mercato hivernal en bouclant l'arrivée d'Amine Gouiri pour 20M€, et l'attaquant algérien empile déjà les buts sous ses nouvelles couleurs. Interrogé sur la fameuse comparaison avec Gonzalo Higuain amorcée par Roberto De Zerbi, Gouiri confirme d'ailleurs les grands espoirs placés en lui par le coach italien de l'OM.

« Gouiri, je crois qu'il a toutes les qualités pour être potentiellement un des meilleurs numéros 9 du futur. Il me rappelle Higuain, dans sa façon de bouger. Il doit se spécialiser face au but », a récemment indiqué Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, au sujet d'Amine Gouiri qu'il a fait venir durant le mercato hivernal pour 20M€ en provenance de Rennes. L'attaquant algérien comptabilise déjà 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs disputés avec l'OM, et il s'est confié sur ce rôle de buteur dimanche soir en zone mixte après la victoire contre le FC Nantes (2-0).

Gouiri, le nouveau buteur attendu à l'OM

Amine Gouiri, qui était plutôt habitué à évoluer dans un autre registre offensif jusqu'ici, doit désormais s'adapter au rôle de buteur à la demande de Roberto De Zerbi qui croit beaucoup en lui : « C’est mon poste de formation. Depuis tout petit, j’ai été formé en tant que numéro 9. Après, c’est vrai que j’ai joué à plusieurs postes. Lui, il me dit que j’ai des qualités d’un numéro 10, mais en jouant en pointe. Il veut que je sois un vrai 9, même si j’ai parfois tendance à décrocher. L’objectif est de marquer des buts », confie le nouveau 9 de l'OM.

« Il veut que je devienne l’un des meilleurs attaquants d’Europe »

Et Gouiri évoque également la comparaison avec un certain Gonzalo Higuain évoquée récemment par De Zerbi : « Oui, il me l’a dit. Il veut que je devienne l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Je suis très content de cette confiance et j’espère continuer à progresser », indique la recrue offensive de l'OM.