«Ça ne colle pas avec l’OM», catastrophe annoncée pour Greenwood !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille peut compter sur les buts de Mason Greenwood cette saison. Avec ses 15 réalisations, l’Anglais a permis à l’équipe de Roberto De Zerbi d’engranger pas mal de points au classement de Ligue 1. Mais pour autant, son apport n’est pas assez conséquent dans l’esprit de Florent Gautreau et ce, à cause de l’absence d’une solution concoctée par De Zerbi.

Mason Greenwood a trouvé le chemin des filets pour la 3ème fois lors des 5 dernières sorties de l’Olympique de Marseille. Au total, l’attaquant anglais est le 2ème meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations derrière les 18 buts d’Ousmane Dembélé. Cependant, l’enfant de Manchester United disparaît occasionnellement des radars. Ce qui fait bizarrement de lui une déception individuelle aux yeux de Florent Gautreau.

L'OM perd Longoria, le vestiaire est sous le choc !

➡️ https://t.co/nwPmbaeQl2 pic.twitter.com/Irlvj639Rc — le10sport (@le10sport) March 3, 2025

«Ce que je ne comprends pas chez ce joueur-là, c'est le manque d'intensité qui colle pas avec l'OM»

« Après il y a aussi des déceptions individuelles. Greenwood ? Ce que je ne comprends pas chez ce joueur-là, c'est le manque d'intensité qui colle pas avec l'OM. Ce qui fait qu'il n'a pas l'air d'être dans le match, c'est à se demander s'il est sur le terrain », s’est interrogé Florent Gautreau sur le plateau de l’After Foot dimanche soir dans la foulée du succès de l’Olympique de Marseille contre le FC Nantes (2-0). Mason Greenwood a d’ailleurs inscrit son 15ème but en Ligue 1.

«On ne peut pas dire que De Zerbi ait trouvé la solution avec lui»

Florent Gautreau est même allé plus loin. Notant une réelle plus-value technique quand il se trouve dans un bon jour, le journaliste regrette que tout soit aléatoire au niveau de son rendement à l’OM. D’ailleurs, Roberto De Zerbi n’a tout bonnement pas trouvé la bonne méthode. « C'est comme s'il manquait de QI foot, alors qu'il est brillant sur certaines actions. Par rapport à Pallois, j'ai trouvé curieux qu'il aille au duel. Techniquement, il apporte vraiment un truc différent quand il est dans le match. Mais ça fait beaucoup de bouts de matchs où il disparaît totalement. On ne peut pas dire que De Zerbi ait trouvé la solution avec lui. Il ne le challenge pas, il joue tout le temps. Je pense que certains joueurs sont un peu trop installés. S'il était moins installé, on aurait un peu mieux. C'est étonnant de le voir comme ça, parce qu'il peut apporter tellement plus. Il met un but important pour l'OM, mais c'est presque un miracle dans la construction. Après sur la finition pure, il sait faire ».