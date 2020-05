Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau prétendant pour André Onana ?

Publié le 8 mai 2020 à 7h15 par Th.B.

Alors que le PSG suivrait l’évolution de la situation d’André Onana, souhaitant recruter un gardien pour préparer l’après-Keylor Navas, la concurrence ferait rage dans ce dossier dans lequel Manchester United aurait fait irruption !

André Onana aurait un bon nombre de clubs à ses pieds. En plus du PSG, qui apprécierait son profil et verrait en lui le possible successeur de Keylor Navas, le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham s’intéresseraient à l’international camerounais de 24 ans. Le portier de l’Ajax Amsterdam pourrait être vendu cet été contre une offre avoisinant les 40M€. Entraîneur du club néerlandais, Erik Ten Hag affirmait récemment l’existence d’un gentleman agreement pour que le pensionnaire d’Eredivisie le laisse partir cet été en cas d’offre jugée suffisante. Le dossier semblait épineux pour le PSG jusqu’ici, mais l’intérêt de Manchester United compliquerait un peu plus les plans de Leonardo pour Onana.

Manchester United s’inviterait à la fête pour Onana