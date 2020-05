Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu pourrait devoir une fière chandelle à Pochettino !

Publié le 8 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

En discussions très avancées avec Newcastle, comme le 10 Sport vous l’a récemment révélé, Mauricio Pochettino voudrait à tout prix recruter Philippe Coutinho qui ne semble plus être en odeur de sainteté au FC Barcelone. Les Magpies devront cependant mettre la main à la poche pour le Brésilien.

En passe d’être racheté par de riches investisseurs saoudiens, Newcastle pourrait rapidement redevenir le grand club d’Angleterre qu’il a été auparavant. Pour ce faire, le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite aimerait frapper fort et se serait fixé plusieurs pistes pour le mercato estival. Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 26 avril dernier, Kalidou Koulibaly a reçu une grosse offre de la part de Newcastle où il toucherait un salaire annuel de 12M€ s’il venait à accepter cette proposition. Edinson Cavani, Dries Mertens ou encore Miralem Pjanic seraient des pistes activées par les Magpies . Toujours selon nos informations, Mauricio Pochettino est la grande priorité des dirigeants de Newcastle pour prendre les rênes de l’effectif la saison prochaine. Les discussions vont bon train et seraient proches de déboucher sur un accord total. Et l’arrivée de Pochettino pourrait tout changer pour le dossier Philippe Coutinho.

Newcastle se muerait en sauveur du Barça pour Coutinho !