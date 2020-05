Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Liverpool, Real Madrid… Mbappé a fait un choix fort !

Publié le 8 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Courtisé à la fois par le Real Madrid mais aussi par Liverpool, Kylian Mbappé se montre en coulisse très flatté par l’intérêt des Reds. Cependant, le champion du monde français n’envisage à ce jour de quitter le PSG seulement pour le Real Madrid.

Le 25 avril dernier, le 10 Sport vous dévoilait en exclusivité l’intérêt de Liverpool pour Kylian Mbappé et un appel téléphonique entre Jürgen Klopp et Wilfrid Mbappé. Cependant, comme on vous l’a révélé jeudi 7 mai, l’entraîneur de Liverpool n’a pas seulement contacté le père de Mbappé, mais s’est également entretenu avec la pépite du PSG, et ce, à plusieurs reprises ! L’attaquant parisien et le coach des Reds auraient d’ailleurs noué une relation amicale, mais celle-ci ne devrait pas influencer Mbappé, ni le faire revoir sa position pour son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le champion du monde tricolore ne compte toujours pas ouvrir les négociations avec le club de la capitale pour évoquer une éventuelle prolongation, et semble bien déterminé à arborer la tunique merengue à terme en signant en faveur du Real Madrid.

Flatté de l’intérêt de Klopp et de Liverpool, Mbappé ne pense qu’au Real Madrid, mais…

Toujours selon nos informations exclusives publiées le 7 mai, Kylian Mbappé ne jure que par le Real Madrid afin d’évoluer sous la houlette de Zinedine Zidane chez le géant madrilène qui, en coulisse, s’assure que le Français n’entame pas les négociations avec le PSG pour prolonger. Ainsi, à l’été 2021, le Real Madrid aura une belle carte à jouer en lançant une offensive pour Mbappé auprès des dirigeants parisiens. Cependant, en cas de changement d’entraîneur, l’opération pourrait connaître un tournant inattendu. Pour le moment, Mbappé ne songe à quitter le PSG que pour s’engager au Real Madrid, mais si Zinedine Zidane venait à ne plus être sur le banc merengue, la donne changerait considérablement !