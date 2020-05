Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait fixé une condition pour prolonger à Paris !

Publié le 7 mai 2020 à 10h15 par H.G.

Tandis que l’hypothèse qu’il rejoigne le Real Madrid cet été a considérablement pris du plomb dans l’aile, Kylian Mbappé serait désormais ouvert à l’idée de prolonger au PSG. Mais l’attaquant français aurait une exigence stricte avant d’accepter de parapher un nouveau contrat.

La pandémie de COVID-19 va avoir un impact considérable sur la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, cette dernière ayant conduit à la suspension de nombreuses compétitions, et même à l’arrêt total de la Ligue 1, les clubs disposeront de moyens financiers moins conséquents pour investir dans leur recrutement cet été après les pertes considérables qu’ils ont subies ces dernières semaines. Ce contexte devrait notamment, selon toute vraisemblance, conduire Neymar et Kylian Mbappé à rester au PSG la saison prochaine. L’international français est annoncé de longue date dans le viseur du Real Madrid, qui prévoyait même de tenter une offensive cet été pour l’arracher au club de la capitale. Et si cela échouait, les Merengue étaient prêts à attendre l’été 2021, au moment où le Champion du Monde 2018 n’aura plus qu’un an de contrat à Paris, pour enfin parvenir à l’enrôler pour en faire leur nouvelle grande star. De son côté, l’attaquant français aurait mis la main à la patte en faveur du club madrilène en repoussant toutes les offres de prolongation mises sur la table par Leonardo, comme l’a annoncé AS ce jeudi.

Mbappé prêt à prolonger au PSG… si une clause lui permet de rejoindre le Real Madrid !