Mercato - PSG : Un accord trouvé dans le dossier Pjanic ?

Publié le 8 mai 2020 à 9h15 par A.D. mis à jour le 8 mai 2020 à 9h16

Le PSG serait en concurrence avec le FC Barcelone et Manchester United pour Miralem Pjanic. Alors que le Bosnien lui aurait donné son accord, le Barça négocierait avec la Juventus pour trouver la meilleure contrepartie possible.

Miralem Pjanic aurait donné son aval au FC Barcelone. Alors qu'il ne ferait plus l'unanimité à la Juventus, le milieu de terrain de 30 ans pourrait faire ses valises cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG serait prêt à se jeter sur Miralem Pjanic lors du prochain mercato estival pour renforcer l'entre jeu de Thomas Tuchel. Toutefois, l'ancien du Milan AC serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le FC Barcelone et même Manchester United, comme le Corriere dello Sport l'a annoncé ce jeudi, souhaiteraient également s'attacher les services de l'ex-pensionnaire de l'OL. D'ailleurs, le Barça aurait fait un énorme pas en avant sur ce dossier.

Miralem Pjanic aurait donné son feu vert au Barça