Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec ce grand espoir français !

Publié le 8 mai 2020 à 16h45 par La rédaction

Alors que le PSG continue de prospecter pour recruter un nouveau défenseur central, Leonardo pourrait avoir une nouvelle ouverture dans le dossier Upamecano.

Enfin une éclaircie dans ce dossier. Alors que Dayot Upamecano est en fin de contrat avec Leipzig en juin 2021, les prétendants pour tenter de l’attirer cet été se multiplient. Le joueur, de son côté, avait annoncé souhaiter jouer en Premier League, et Manchester United commençait à se frotter les mains. Le Bayern Munich et le Real Madrid étaient également entrés dans la danse, en plus du PSG. Si un achat du défenseur français de Leipzig semblait compliqué en raison du prix demandé par le club allemand, la donne pourrait aujourd’hui avoir changé…

Le prix d'Upamecano revu à la baisse ?