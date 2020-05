Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo cherche la bonne formule pour Icardi !

Publié le 8 mai 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Cet été, la priorité de Leonardo semble être de conserver Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan. Mais avec la crise du Covid-19 qui frappe le monde et impacte les finances des clubs, le PSG chercherait à faire baisser l'option d'achat estimée à 70M€. Mais l'Inter Milan semble réticente à cette idée. Analyse.

L'été dernier, en toute fin de mercato, Leonardo réussissait un très joli coup en obtenant le prêt avec option d'achat de Mauro Icardi. Bien conscient de la situation délicate dans laquelle se trouvait l'attaquant argentin au sein du club lombard, le directeur sportif du PSG a sauté sur l'occasion. L'attaquant argentin n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour s'installer dans le onze de départ de Thomas Tuchel et enchaîner les buts. Son entente avec Neymar et Kylian Mbappé semblait également flagrante, à tel point qu'en fin d'année 2019, il ne faisait plus aucun doute que Leonardo lèverait l'option d'achat de Mauro Icardi estimée à 70M€, un prix défiant toute concurrence pour un buteur de cette dimension. Toutefois, plusieurs événements ont changé la donne. L'Argentin a d'abord connu une baisse de régime en début d'année au point d'être relégué sur banc de touche et de ne pas disputer la moindre minute de la double confrontation face au Borussia Dortmund. Et l'attaquant en voudrait beaucoup à Thomas Tuchel. S'en est suivi la crise du Covid-19 stoppant la saison et mettant en péril les finances des clubs de Ligue 1 y compris celles du PSG.

Leonardo négocie avec l'Inter

Toutefois, le temps presse. En effet, la date butoir pour lever l'option d'achat est fixée au 31 mai et Leonardo doit donc trancher. Et comme l'expliquait ces derniers jours Le Parisien , le directeur sportif du PSG en a fait sa priorité : il souhaite conserver Mauro Icardi. Mais pas à tout prix. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport se penche également sur ce dossier et confirme que Leonardo a lancé les grandes manœuvres pour s'attacher les services de l'Argentin de manière définitive. Cependant, la crise sanitaire étant passé par là, le dirigeant brésilien aurait contacté les décideurs de l'Inter Milan afin de négocier une baisse du montant de l'option d'achat. Une ristourne que Sky Sport avait d'ailleurs déjà évoquée. Il faut dire que si le PSG débourse 70M€ pour conserver Mauro Icardi, le budget estival sera très largement entamé et cela pourrait réduire la marge de manœuvre de Leonardo pour renforcer l'effectif dans d'autres secteurs de jeu.

Vers un échange pour attirer Icardi ?