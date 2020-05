Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane en difficulté avec cette piste de Leonardo ?

Publié le 8 mai 2020 à 12h15 par D.M.

Le Real Madrid voudrait mettre la main sur Fabian Ruiz également suivi par le PSG. Mais le Napoli demanderait un prix élevé pour libérer son milieu de terrain.

Lié au Napoli jusqu’en 2023, Fabian Ruiz pourrait ne pas aller au bout de son contrat. Le milieu de terrain espagnol est la cible de nombreux clubs européens à l’instar du Real Madrid, mais aussi du PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 27 avril dernier, Fabian Ruiz fait partie de la short-list de Leonardo qui apprécie énormément son profil. Néanmoins, les exigences du Napoli pourraient mettre à mal ce dossier. Aurelio De Laurentiis ne compterait pas brader son joueur et attendrait un gros chèque pour pouvoir le libérer lors du prochain mercato. Une demande qui pourrait également mettre à mal l’intérêt du Real Madrid pour Fabian Ruiz.

Le Real Madrid dans l’impasse