Mercato - PSG : Leonardo dans une impasse dans le dossier Icardi !

Publié le 8 mai 2020 à 10h45 par D.M.

Le PSG aurait pris la décision de conserver Mauro Icardi la saison prochaine, mais refuserait de payer les 70M€ correspondants au prix de son option d’achat. L’Inter de son côté resterait inflexible.

Prêté avec option d’achat cette saison par l’Inter au PSG, Mauro Icardi a renforcé le secteur offensif du club parisien durant cette saison tronquée en raison de la crise sanitaire. Auteur de prestations convaincantes lors de ses premiers matchs, le joueur s'est retrouvé en difficulté et a notamment perdu sa place de titulaire sur le front de l’attaque au profit d’Edinson Cavani. Malgré ce changement de statut et d’un intérêt toujours existant de la part de la Juventus, Mauro Icardi pourrait demeurait un joueur du PSG la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi que Leonardo serait enclin à conserver l’attaquant dans l’effectif parisien, mais refuserait de payer les 70M€ correspondants au prix de son option d’achat.

Vers un échange pour débloquer la situation ?