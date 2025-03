Neymar - Messi : C'est terminé, la rupture est historique !

Amadou Diawara

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentine reçoit le Brésil, et ce, en éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Pour cette rencontre au sommet, Lionel Messi et Neymar seront absents. Une première depuis la Coupe des Confédérations 2005, soit près de 20 ans. La Seleção l'avait emporté face à l'Albiceleste.

Après leur cohabitation de quatre saisons au FC Barcelone, Lionel Messi et Neymar se sont retrouvés au PSG. En effet, les deux stars sud-américaines ont évolué ensemble pendant deux saisons à Paris, et ce, entre 2021 et 2023.

Argentine-Brésil : Messi et Neymar sont absents

Partenaires pendant de longues saisons en club, Neymar et Lionel Messi se sont affrontés à plusieurs reprises en sélection. En effet, les deux vedettes se sont livrés des duels fracassants lors des chocs de ces vingt dernières années entre le Brésil et l'Argentine.

Une première depuis 20 ans

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentine accueille le Brésil à l'Estadio Monumental. Toutefois, ni Lionel Messi, ni Neymar ne sera de la partie pour ce grand rendez-vous des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, et ce, parce qu'ils sont tous les deux blessés. Cette rencontre va marquer une rupture dans l'ère Messi-Neymar, puisque c'est la première fois qu'ils seront tous les deux absents depuis la finale de la Coupe des Confédérations le 29 juin 2005. Il y a près de 20 ans, la Seleção de Ronaldinho avait battu l'Albiceleste de Juan Roman Riquelme (4-1).