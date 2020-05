Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Draxler... Une incroyable opération pourrait se profiler !

Publié le 8 mai 2020 à 13h15 par A.D.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Leonardo aimerait que l'Inter lui fasse une réduction pour Mauro Icardi. Le directeur sportif du PSG pourrait se servir de Julian Draxler pour ne pas avoir à payer les 70M€ déjà négociés avec les Nerrazzuri.

Julian Draxler pourrait être la clé pour Mauro Icardi. Lors du dernier mercato estival, l'Inter a accepté de prêter son buteur argentin au PSG. Avant la fin du mois de mai, Leonardo aurait la possibilité d'activer une option d'achat à hauteur de 70M€ pour Mauro Icardi. Toutefois, le directeur sportif du PSG voudrait voir cette somme diminuer à cause de la crise provoquée par le coronavirus. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , l'Inter ne voudrait rien entendre et n'aurait pas du tout l'intention de revoir à la baisse son prix pour Mauro Icardi. Malgré tout, le PSG aurait une option pour obtenir gain de cause : proposer un échange aux Nerazzurri .

Julian Draxler dans la balance pour Mauro Icardi ?

A en croire le média transalpin, le PSG pourrait insérer l'un de ses joueurs dans la transaction pour faciliter le transfert de Mauro Icardi. Alors qu'il aurait déjà été proposé à l'Inter à l'hiver dernier, Julian Draxler pourrait une nouvelle fois être associé au club milanais. En effet, Leonardo, le directeur sportif du PSG, pourrait tenter d'inclure son numéro 23 pour convaincre Antonio Conte.