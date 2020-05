Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura fort à faire dans ce gros dossier !

Publié le 8 mai 2020 à 16h15 par D.M.

Le PSG a ciblé Fabian Ruiz en vue du prochain mercato. Mais le club parisien devra faire face à la concurrence du Real Madrid, mais aussi du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de Liverpool.

Arrivé en 2018 au Napoli, Fabian Ruiz ne cesse d’impressionner en Serie A. Des performances qui ont tapé dans l’œil du Real Madrid, mais aussi de Leonardo comme l’a annoncé le 10 Sport en exclusivité le 27 avril dernier. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG souhaite mettre la main sur Fabian Ruiz, mais les exigences du Napoli pourraient mettre à mal ce dossier. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis serait ouvert à un départ de son joueur, mais seulement en cas de très gros chèque. Le PSG, mais aussi le Real Madrid semblent réticents à payer une telle somme. D’autant plus que le contexte actuel n’incite pas les clubs à faire des folies lors du prochain mercato.

Des demandes trop élevées pour les clubs interessés