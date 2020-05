Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi finalement disponible à prix d’or ?

Publié le 8 mai 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Toutes les parties concernées de l’opération, à savoir le joueur, le PSG et l’Inter, souhaiteraient trouver un accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi dans la capitale. Le club lombard pourrait d'ailleurs offrir l'Argentin sur un plateau à la direction du PSG.

Il y aura eu deux facettes de Mauro Icardi durant son prêt au PSG durant cet exercice 2019-2020. La première partie de la saison, au cours de laquelle l’international argentin a été irrésistible en enchaînant les buts et en reléguant Edinson Cavani à un rôle de remplaçant, même une fois qu’ El Matador était revenu de sa blessure. Et puis, il y a eu la deuxième partie de saison où Icardi semble avoir perdu son réalisme. Pour illustrer sa méforme, quoi de mieux que le fait qu’il n’a pas disputé une minute de la double-confrontation en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund ? Les semaines qui se sont écoulées après la qualification du PSG, la tendance était à un retour de Mauro Icardi à l’Inter cet été, soit à l’expiration de sa période de prêt à Paris alors qu’une option d’achat fixée à 70M€ figure dans l’accord convenu entre le PSG et la formation milanaise. Et les clubs se seraient et se bousculent toujours pour s’attacher ses services.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, mais Parisien la saison prochaine ?

Compte tenu de son statut, de son expérience ainsi que de son jeune âge, lui qui n’a que 27 ans, il était évident que Mauro Icardi allait être lié à diverses équipes dès qu’il afficherait une certaine méforme avec le PSG. Et ça n’a pas manqué. La Juventus, Naples, le Milan AC sont les équipes les plus intéressées par sa venue, l’Argentin jouissant toujours d’une belle cote de popularité en Italie. Sa femme et agent Wanda Nara n’a d’ailleurs jamais fermé la porte à un transfert à la Juventus. Néanmoins, des clubs comme Manchester City et Arsenal auraient à un moment donné fait irruption dans le dossier Icardi. Néanmoins, l'attaquant aurait les faveurs de Leonardo. Le directeur sportif du PSG compterait se mettre d’accord avec l’Inter concernant l’option d’achat d’Icardi, en baissant son prix, la crise financière engendrée par la pandémie du Covid-19 étant passée par là. Mais qu’en est-il de la position de l’Inter sur la question ?

Un coup de génie en préparation…