Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce plan improbable qui pourrait se dessiner pour Icardi !

Publié le 8 mai 2020 à 17h45 par La rédaction

Alors que le PSG hésite toujours à lever l’option d’achat du prêt de Mauro Icardi, un nouveau prétendant semble s’être manifesté dans ce dossier…

Il y a encore du nouveau dans le dossier Icardi. Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté du PSG, l’attaquant international argentin de l’Inter Milan n’est toujours pas certains d’être conservé par le PSG, Leonardo estimant que l’option d’achat liée au prêt de l’attaquant de l’Inter, fixée à 70M€, et trop élevée. Et un nouveau prétendant semble s’être manifesté dans ce dossier, en cas de non-signature du côté de Paris…

L’Inter prêt à proposer Icardi pour avoir Aubameyang ?